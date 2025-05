Dopo 11 anni di fuga, atterra a Verona e finisce in manette

Violenza sull’ex moglie, latitante per 11 anni, preso a Verona: ora è in carcere.

È finita all’aeroporto Valerio Catullo di Verona la lunga fuga di un 69enne italiano latitante e ricercato per violenza sull’ex moglie. L’uomo era rientrato in Italia con un volo proveniente da Dakar. Ad attenderlo sulla pista dello scalo non c’erano parenti o amici, ma gli agenti della Polizia di Frontiera, pronti a notificargli un arresto atteso da ben 11 anni.

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ferrara per un episodio risalente al 2007, quando aveva aggredito in modo brutale la sua ex moglie, procurandole gravissime lesioni. Dopo la condanna, aveva deciso di far perdere le proprie tracce, rifugiandosi in Senegal, dove ha vissuto per oltre un decennio in totale evasione dalla giustizia italiana.

Nonostante il lungo silenzio e la distanza, le autorità italiane non hanno mai chiuso il fascicolo. I controlli automatizzati e il coordinamento internazionale hanno fatto il resto: al suo arrivo all’aeroporto veronese, è scattato l’arresto.

Terminate le procedure di identificazione, il 69enne è stato trasferito al carcere di Montorio, dove dovrà scontare una pena residua di 8 anni e mezzo.