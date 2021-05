Verona, ancora un incidente sul lavoro in città.

Ancora un incidente sul lavoro questa mattina a Verona. Un uomo è rimasto folgorato alle mani dall’esplosione di una cabina elettrica.

L’ennesimo incidente sul lavoro in città è accaduto intorno alle 8.30 in via Sommacampagna, a Verona. I soccorsi, prontamente intervenuti con automedica e ambulanza, hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento.

(Visited 1 times, 47 visits today)