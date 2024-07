Miss Tagliatella Romagnola 2024, due veronesi sul podio.

Ci sono due “azdore” veronesi sul podio di Miss Tagliatella Romagnola 2024, concorso culinario andato in scena nei giorni scorsi al Bagno Alvaro di Gatteo Mare. In piena Romagna, quindi. Si tratta di un appuntamento estivo ormai abituale, ideato dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli e organizzato dal Bagno Alvaro e dal ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare.

Le due veronesi che si sono piazzate al secondo e terzo posto nella sfida all’ultima tagliatella (i concorrenti erano sedici) sono Carina Meneghelli, 82 anni, di Trevenzuolo, medaglia d’argento, e Mirella Bertoni, 73 anni, di Borgo Roma, medaglia di bronzo. Niente male, vero? Certo, ma forse il particolare più curioso è legato a chi ha vinto il concorso.

Al primo posto, infatti, come riporta il Corriere Romagna, si è piazzato nientemeno che Daniel Lusi, 28 anni, australiano di Melbourne: è lui l’azdora perfetta, e sono state le sue le migliori tagliatelle.