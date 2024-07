Via ai cantieri estivi di Acque Veronesi: si parte il 15 luglio, ecco dove

Al via i cantieri estivi di Acque Veronesi in città.

Prenderà il via lunedì 15 luglio una serie di cantieri di Acque Veronesi in alcune zone della città di Verona. Gli interventi, in accordo con l’amministrazione comunale e la Polizia municipale, sono stati programmati durante il periodo estivo per limitare l’impatto sul traffico e si rendono necessari per la riparazione, l’efficientamento e l’ammodernamento di alcuni tratti della rete idrica e di quella fognaria cittadina.

I cantieri estivi di Acque Veronesi.

Da lunedì 15 luglio, per la durata di 20 giorni, in corso Sant’Anastasia, lungo il tratto compreso tra l’intersezione con piazza Santa Anastasia e via Delle Fogge, sarà allestito un cantiere con il posizionamento di un autospurgo. La società provvederà ad un intervento di risanamento di un tratto del collettore collettore fognario danneggiato. I lavori, che non prevedono interventi con scavo e manomissioni del manto stradale, comporteranno modifiche alla viabilità per i soli frontisti (corso Sant’Anastasia è area pedonale).



Da lunedì 15 luglio, per la durata di 20 giorni, inizieranno i lavori di scavo per la posa di un nuovo tratto del collettore fognario in via del Pestrino. Per tale motivo, verrà instituito il senso unico alternato, regolato da moviere o semaforo, nel tratto di strada compreso tra il civico 56/A ed il civico 64.



Da lunedì 15 luglio, per la durata di 20 giorni, sarà operativo il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra via Bosco e l’intersezione e via Brazze. Successivamente il cantiere si sposterà in via Matozze, dove sarà vietato il traffico automobilistico per 5 giorni. I provvedimenti si rendono necessari per la posa di un nuovo tratto di rete acquedottistica.

Collettore fognario in Borgo Roma.

Da lunedì 15 luglio, per la durata di 20 giorni, i tecnici di Acque Veronesi saranno impegnati in lavori di scavo per la sostituzione di un tratto del collettore fognario danneggiato nel quartiere Borgo Roma. L’intervento prevede il divieto di sosta e transito a tutti i veicoli in via Merano, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Trieste e via Centro. Saranno instituite modifiche alla viabilità e percorsi alternativi. Le fasi successive dei lavori riguarderanno le limitrofe via Volturno e via Centro, dove verranno apportate modifiche alla viabilità ed apposite deviazioni.



Da lunedì 15 luglio, per la durata di 30 giorni, partiranno i lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo pozzo di raccolta di acque meteoriche in corso Venezia. L’intervento, che riguarderà l’area “Adige Docs” e sarà propedeutico anche ai lavori della Tav, prevede il divieto di transito sulla pista ciclabile per tutti i velocipedi e pedoni, nel tratto di strada compreso tra il palo luce IP 42 e quello IP 44. Sarà invece vietato il transito alle autovetture nella corsia di marcia di destra con provenienza da Verona e direzione San Martino Buon Albergo, nel tratto di strada compreso tra il palo luce IP 42 e il palo luce IP 44. Saranno apportate apposite deviazioni.