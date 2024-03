Tragica domenica sulle strade veronesi: morte due persone in altrettanti incidenti tra auto e moto a Pescantina e Caldiero.

Domenica tragica sulle strade veronesi quella di oggi, 24 marzo: in due diversi incidenti sono morte due persone, a Pescantina e Caldiero. In entrambi i casi l’esito mortale si è avuto in seguito allo schianto frontale tra un’auto e una moto.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 9 sulla statale 12, a Pescantina: nello scontro frontale tra i due mezzi è morta sul posto una persona, per la quale l’intervento dei mezzi di soccorso del Suem 118 si è purtroppo rivelato inutile.

L’incidente di Caldiero.

Circa un’ora e mezzo più tardi un altro schianto mortale, questa volta a Caldiero, in località Caloseni, sulla strada provinciale 38. Un motociclista 41enne di Caldiero che viaggiava in direzione di Verona si è scontrato frontalmente, sulla corsia opposta, con un automobilista 33enne di San Bonifacio che proveniva in senso contrario, decedendo sul colpo. L’automobilista è stato portato in ospedale a San Bonifacio, ferito ma non in pericolo di vita. La salma del 41enne è stata trasportata a Borgo Roma per autopsia.

(notizia in aggiornamento)