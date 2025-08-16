Alla deriva sul Garda con il windsurf, un ragazzo di 14 anni è stato messo in salvo grazie all’intervento della Guardia costiera.

Alla deriva sul Garda con il windsurf, un ragazzo di 14 anni è stato messo in salvo grazie all’intervento della Guardia costiera. Intorno alle 7.00 di questa mattina, sabato 16 agosto, alla Sala Operativa della Guardia costiera del lago di Garda è giunta la segnalazione relativa all’avvistamento di una persona, a notevole distanza dalla costa del Comune di Malcesine, in balia delle onde e del forte vento presente in zona.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata, con l’invio di un mezzo della Guardia costiera di Salò, uno dei vigili del fuoco di Bardolino e del gommone dei Volontari dei vigili del fuoco di Riva del Garda.

In meno di 40 minuti il 14enne è stato individuato. Si tratta di un giovanissimo windsurfista di nazionalità tedesca, che aveva rotto l’albero e perso la vela, e il forte vento in zona lo aveva portato a quasi ad un km di distanza dalla costa di Malcesine.

L’equipaggio dell’unità di soccorso della Guardia costiera, dopo averlo avvistato, lo raggiungeva e lo recuperava a bordo dove, visto il suo stato di evidente preoccupazione per essere rimasto da solo alla deriva, veniva rassicurato e assistito dai guardiacoste, che si dirigevano verso Malcesine, dove ad attendere il giovane quattordicenne in porto, c’era il padre.