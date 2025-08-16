Controlli straordinari di Ferragosto a Peschiera del Garda: guidatore e monopattinisti ubriachi e positivi alla cannabis.

Controlli straordinari di Ferragosto nel territorio di Peschiera del Garda, lungo le strade dove insistono numerosi locali e luoghi di aggregazione, ritrovo della movida. Ad operare sono stati i poliziotti della Sezione polizia stradale di Verona, in collaborazione con la polizia locale di Peschiera e con il supporto tecnico del personale del laboratorio di analisi mobile della “Forensic lab service” – con il quale è stato sottoscritto, a livello nazionale, un protocollo operativo per l’effettuazione dei test in occasione di tali controlli – per la verifica immediata dello stato di alterazione psicofisica da stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 42 persone e controllati 30 veicoli. Più nel dettaglio, durante i controlli, gli operatori di polizia stradale hanno accertato che un conducente residente nel mantovano guidava un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida. Il veicolo, pertanto, è stato sottoposto a fermo amministrativo, il conducente è stato sanzionato per 5.100 euro e il proprietario dell’auto, seduto vicino a quest’ultimo, è stato invece sanzionato per incauto affidamento per un importo di 397 euro. Il veicolo era anche sprovvisto di carta di circolazione e presentava le luci di stop non funzionanti.

Positivo ad alcol e droga.

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza attraverso l’utilizzo del precursore hanno, inoltre, consentito di appurare la positività all’alcol e alla droga per un conducente, mentre solo alla droga per un altro. Dopo la prima positività allo screening preliminare per la ricerca delle droghe, un altro conducente ha rifiutato di sottoporsi alle analisi di secondo livello, integrando la fattispecie del reato autonomo di rifiuto.

Ancora, un conducente di monopattino residente a Verona, che viaggiava senza casco, è risultato positivo sia all’alcol, con un tasso alcolemico superiore all’1,00 gr/l, sia alle droghe, nello specifico alla cannabis. Oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza casco, pertanto, lo stesso è stato anche denunciato per guida sotto l’effetto di alcol e droga.