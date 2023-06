Crea il panico tra negozi e locali di Bibione, 27enne veronese arrestato

Bibione, arrestato 27enne veronese.

Ha creato il panico tra i negozi del centro di Bibione, tentando anche di aggredire un poliziotto: protagonista un 27enne veronese, finito in manette. Il giovane, in evidente stato di alterazione, è entrato in diversi locali di Bibione creando scompiglio un po’ ovunque. È successo l’altro giorno in pieno centro, tra i ristoranti e i negozi della nota località balneare veneta.

Alla fine il 27enne veronese è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale del Distretto Veneto est, intervenuta su richiesta degli stessi esercenti, spaventati da quanto stava accadendo. Gli agenti hanno cercato di calmare il giovane provando a dialogare con lui. Tattica che si è però rivelata inutile. Il 27enne dopo aver inveito più volte contro di loro, si è avvicinato tentando di sferrare un pugno a uno degli uomini in divisa.

A quel punto è stato atterrato e quindi ammanettato, mentre i turisti filmavano tutto con i telefonini. Video che sono poi diventati inevitabilmente virali. Il giovane veronese ha trascorso una notte nel carcere di Pordenone, in attesa che l’autorità giudiziaria si pronunciasse. Ieri è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri.