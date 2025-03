Corpo senza vita di una donna trovato su una spiaggia del lago di Garda

Il corpo senza vita di una donna di circa 60 anni è stato ritrovato su una spiaggia della sponda bresciana del lago di Garda.

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 19 marzo, su una spiaggia del lago di Garda. Il macabro ritrovamento è stato fatto a Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana, in località lido degli Ulivi. A dare l’allarme sarebbe stato un passante. La donna stava galleggiando a pochi metri dalla riva della località Spiaggia degli Ulivi del Comune di Toscolano Maderno.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco di Salò. Al momento non è stata ancora resa nota l’identità della vittima né le cause della morte, si tratterebbe di una donna di circa 60 anni. Carabinieri e guardia costiera non escludono alcuna ipotesi.