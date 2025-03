Il rilancio di Bosco Chiesanuova: ci saranno case a prezzi calmierati

Case a prezzi calmierati per rilanciare una frazione del comune di Bosco Chiesanuova.

Il Comune di Bosco Chiesanuova ha lanciato un’iniziativa per offrire case in affitto a prezzi vantaggiosi nella frazione di Lughezzano, con la possibilità di riscatto. L’obiettivo è duplice: da un lato, contrastare lo spopolamento delle frazioni montane, un fenomeno che affligge molte aree rurali. Dall’altro, offrire una risposta concreta alla crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili.

Il progetto prevede l’acquisizione di due edifici, per un totale di dieci appartamenti di circa 70 metri quadrati ciascuno, in via Monte Castelletto. Gli immobili, attualmente sfitti, saranno ristrutturati e dotati di tutti i comfort, inclusi riscaldamento autonomo, balcone e garage.

Il canone di locazione mensile è stimato tra i 350 e i 450 euro, con la possibilità di optare per un contratto di affitto con riscatto. L’assegnazione degli immobili è prevista entro la fine del 2026.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “FR_AZIONI”, finanziato dalla Fondazione Cariverona, che mira a promuovere lo sviluppo territoriale partecipato.

“La difficoltà di trovare abitazioni è un problema reale, che spinge i nostri giovani a trasferirsi a valle e impoverisce le nostre frazioni“, spiega il sindaco Claudio Melotti. “Con questa iniziativa, vogliamo offrire una risposta concreta, recuperando immobili esistenti e garantendo l’immediata abitabilità”.