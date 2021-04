Covid, leggera risalita dei contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore 14 decessi

Sono 1.054 i nuovi positivi da Coronavirus in Veneto.

Risalita, tuttavia leggera, rispetto a ieri della curva dei contagi da Coronavirus in regione Veneto (erano 988): come riferito dal bollettino regionale sono 1.054 i casi in più, con il totale a 394.336 da inizio pandemia. Si registrano anche 14 decessi, per un totale di 10.913 vittime.

Continua la discesa delle persone attualmente positive, stamani 32.535, 383 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri scendono (-12) i ricoverati in area non critica, oggi 1.874, mentre risalgono (+2) quelli in terapia intensiva, con 310 posti occupati.

(Visited 1 times, 33 visits today)