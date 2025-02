Controlli dei vigili in stazione, una denuncia per spaccio e tre prostitute allontanate

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona nella zona della stazione di Porta Nuova.

Prosegue l’attività di controllo delle pattuglie della polizia locale tra piazzale XXV Aprile, i bastioni e piazzale Guardini. Nel solo mese di gennaio sono stati effettuati 37 servizi dei reparti Territoriali, Motorizzato, Nucleo di polizia giudiziaria e delle Unità Cinofile.

Martedì sera un cittadino 29enne, bloccato dopo un inseguimento e trovato in possesso di una ventina di grammi di hashish, è stato fermato in zona piazzale Guardini in zona Stazione e accompagnato al Comando di via del Pontiere per l’identificazione e la denuncia per spaccio.

Le unità cinofile hanno recuperato numerose dosi sempre di hashish nascoste in vari anfratti delle aree perlustrate, mentre sono state 128 le persone identificate, con 16 ordini di allontanamento collegati a violazioni per bivacchi e accattonaggio molesto. Oltre 750 i veicoli controllati, 8 sanzionati per la mancata revisione e 4 per mancanza di assicurazione. Quattro gli autocarri invece multati per divieto di sosta in piazzale Guardini dove sono state allontanate anche tre prostitute, cittadine comunitarie. Recuperati infine due veicoli compendio furto.