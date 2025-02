Commercialista abusivo 53enne pluricondannato arrestato a Verona

Arrestato a Verona un 53enne condannato per i reati di esercizio abusivo della professione di commercialista e truffa.

Ieri, mercoledì 5, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cinquantatreenne italiano sul quale pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona lo scorso 3 febbraio.

Il cumulo della pena, definito in 4 anni e 10 mesi di reclusione, è stato calcolato come risultato delle pene inflitte da quattro diverse sentenze emesse a suo carico dal Tribunale di Verona per i reati di esercizio abusivo della professione di commercialista, truffa e appropriazione indebita commessi dal 2013 al 2021.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Montorio, dove dovrà scontare la pena inflitta.