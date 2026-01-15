I carabinieri di Pescantina hanno arrestato un 44enne di nazionalità marocchina, condannato per i reati di spaccio e lesioni.

Il 13 gennaio scorso i carabinieri di Pescantina hanno arrestato un 44enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza a provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia.

L’uomo, già domiciliato nel comune di Pescantina, è stato individuato e condotto presso gli uffici della locale Stazione carabinieri, dove gli è stato notificato l’ordine di esecuzione di pena in quanto condannato con tre sentenze divenute definitiva nel settembre 2024, in relazione ai reati di lesioni personali avvenuti nell’agosto 2018, una condanna per detenzione ai fini di spaccio e falsa attestazione a pubblico ufficiale nel 2020, nonché per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato, tutti reati commessi nel periodo compreso tra il 2004 e il 2017 nel territorio della provincia scaligera.

Terminate le formalità di rito il 44enne è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso la sua dimora, dove dovrà scontare la pena di un anno, nove mesi e ventotto giorni di reclusione e il pagamento di circa 800 euro di multa.