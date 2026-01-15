Università di Verona: la didattica del futuro parte dai nuovi spazi di Biologia e Farmacia.

Mercoledì 14 gennaio sono stati inaugurati, all’Istituto Biologico 3 dell’università di Verona Borgo Roma, i due nuovi laboratori didattici di Biologia e Farmacia. Non si tratta di semplici aule, ma di ambienti progettati per la sperimentazione attiva, dove gli studenti possono finalmente far dialogare la teoria dei libri con la pratica del bancone.

Un investimento per la ricerca di precisione.

Le nuove strutture sono state realizzate per supportare percorsi accademici d’eccellenza. Il primo laboratorio è destinato alla magistrale internazionale in Biologia per la ricerca traslazionale e la medicina di precisione. Mentre il secondo è dedicato al corso di laurea a ciclo unico in Farmacia. Grazie a strumentazioni avanzate e al lavoro in piccoli gruppi, i futuri professionisti potranno sviluppare competenze cliniche e scientifiche a stretto contatto con i centri di ricerca d’ateneo.

Sinergia tra Ateneo e territorio.

L’opera è il frutto di una visione strategica che vede la collaborazione tra l’Università e la Fondazione Cariverona, che dal 2020 ha investito oltre 14 milioni di euro a sostegno della ricerca scaligera. All’evento hanno partecipato le massime autorità accademiche e sanitarie locali.



















