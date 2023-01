Come il CBD può migliorare la propria vita sessuale

Se ne parla spesso, eppure, non si sa mai abbastanza riguardo una sostanza che, dopo essere stata legalizzata, ha cominciato a trovare applicazione in numerosi prodotti, chiaramente, negli stati in cui il suo utilizzo è lecito, come in Italia. Oggi, il CBD è presente nei deodoranti, nei prodotti di bellezza e nel dentifricio, trovando applicazione per curare i reumatismi o, in ogni caso, per alleviare un dolore, ad esempio.

Insomma, tra lubrificanti, creme, gel, capsule, gomme e tinture, il CBD è presente in maniera molto estensiva, a causa dei benefici che esso presenta in vari ambiti. Sì, perché l’effetto del CBD può essere cruciale in determinate condizioni, per motivi disparati. Si continua a studiare quali siano le effettive proprietà della sostanza, essendocene di molte. In ogni caso, il suo utilizzo sta diventando talmente comune da abbattere molti dei tabù che lo interessavano, seppur si necessiti di un background adeguato a poterne scoprire ogni caratteristica.

Sembrerebbe che, tra le altre cose, il CBD sia molto utile per poter migliorare la propria vita sessuale ed intensificare il benessere che ne concerne. L’elemento, infatti, giova molto sotto le lenzuola, gestendo gli ormoni, alleviando il dolore e, talvolta, aumentando la libido. Nelle prossime righe, scopriremo nel dettaglio quali effetti sessuali ha il CBD.

CBD: tutti i dettagli sulle proprietà con cui può migliorare le proprie esperienze sessuali

Come già precedentemente accennato, sono diversi i modi con cui il CBD influisce sull’organismo per migliorare un rapporto sessuale. L’elemento, infatti, si rivela utilissimo per aumentare la libido, facilitare l’orgasmo e sentirsi al meglio in un contesto intimo, tra le altre cose. Il CBD è un vero e proprio analgesico, utilizzato per mitigare dolori di varia natura, tra cui quelli che, nelle donne, si manifestano con grande facilità, non soltanto a causa delle varie patologie intime che possono interessarle, ma anche soltanto per una semplice questione di sensibilità che potrebbe ostacolare la ricerca del vero piacere.

Il cannabidiolo, come gli scienziati sessi affermano, è utile ad aumentare la lubrificazione e, allo stesso tempo, ad incrementare gli afflussi di sangue, facendo rilassare più facilmente i tessuti muscolari morbidi, allentando la tensione in tutto il corpo. Non a caso, il CBD viene considerato un vero e proprio antiinfiammatorio, con cui vengono mitigati i sintomi di problemi di salute dalla natura particolarmente disparata.

Allo stesso tempo, il CBD può aiutare nel raggiungimento dell’orgasmo, soprattutto quando, quest’ultimo, si rivela più difficile di quanto previsto nel suo arrivo. Chi utilizza CBD, dunque, secondo gli studi, arriverebbe più facilmente agli orgasmi, da una parte e, dall’altra, contribuirebbe anche ad allungarli. Il CBD, del resto, è in grado di aumentare l’afflusso di sangue nei tessuti, rendendo anche i nervi più sensibili e, di conseguenza, il sesso più appagante, intensificando notevolmente l’orgasmo.

Il miglioramento emozionale del sesso dopo il CBD

Per molte persone, in un momento di forte stress, il sesso potrebbe passare in secondo piano. Sopraffatti dall’ansia, infatti, potremmo iniziare a dormire direttamente all’arrivo della notte o, comunque, anche durante il giorno, evitare il contatto fisico coi propri partner. Consumare CBD, però, aiuta le persone stressate a ritrovare un minimo di relax, cominciando a concepire le giornate in maniera diversa, lontane dalle proprie fonti di malessere.

Non solo, il CBD potrebbe, potenzialmente, aiutare anche a bilanciare i livelli di ormoni presenti nel corpo, aumentando anche la spinta sessuale. Il cannabinoide, del resto, mantiene l’organismo in armonia ed equilibrio, regolando i vari sistemi e la funzione appropriata dei vari ormoni, vitali, tra l’altro, per costruirsi una famiglia, ad esempio.

Il discorso in questione, tra l’altro, si ricollega alla qualità del CBD di poter regolare i flussi ormonali, ma al di là di questo, il componente in oggetto accorre molto in aiuto di chi è in cerca di un collegamento più profondo ed emozionale con la propria metà, specie durante i rapporti intimi. Il CBD, del resto, è contraddistinto da un neurotrasmettitore, associato ad ossitocina, in grado di rendere le persone più predisposte al contatto fisico e all’aspetto più corporale e bilanciato dell’esperienza sessuale, vissuto con trasporto, intensità e naturalezza, senza dimenticare, poi, l’aumento esponenziale del piacere riscontrato dopo aver ricevuto del contatto fisico dal proprio partner.