E’ stato firmato da Azienda Zero il collaudo parziale del nuovo sistema informativo ospedaliero SIO. Questo primo documento “Fase 1” riguarda la sola attività di prestazioni ambulatoriali, ad esclusione delle procedure AMID (presa in carico ambulatoriale) e chirurgia ambulatoriale complessa.
A partire da adesso, decorrono i giorni entro i quali il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa deve assolvere all’obbligo contrattuale di rilascio delle funzioni migliorative necessarie e richieste dal personale sanitario e amministrativo.
Il contratto, sottoscritto da RTI con Azienda Zero che è la stazione appaltante, prevede che al termine del periodo di osservazione (concluso a fine giugno) il fornitore fornisca il piano dei rilasci delle soluzioni correttive necessarie, individuate maturato nel corso dell’utilizzo del SIO e che dovranno essere messe in produzione entro 150 giorni.