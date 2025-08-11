Lavori finiti, mercoledì 13 agosto riapre Ponte Nuovo a Verona: ecco cosa cambia.

Lavori finiti, mercoledì 13 agosto riapre Ponte Nuovo a Verona: ecco cosa cambia dopo gli interventi di restauro e sistemazione. Ricostruito nell’immediato dopoguerra, presentava problematiche pronunciate di degrado che stavano progressivamente compromettendo la sicurezza delle condizioni di esercizio.

Dal punto di vista strutturale l’intervento di ripristino statico e adeguamento sismico del ponte, il cui cantiere risale a novembre 2021, ha previsto:

il rinforzo di tutti gli elementi strutturali costituenti l’impalcato (travi, traversi e soletta di impalcato in c.a.);

(travi, traversi e soletta di impalcato in c.a.); la sostituzione dei sistemi di appoggio del ponte al fine dell’adeguamento sismico;

al fine dell’adeguamento sismico; l’inserimento di nuovi dissipatori sismici oliodinamici con la realizzazione di un sistema fondazionale su pali profondi dietro le spalle esistenti delle ponte;

esistenti delle ponte; la protezione della soletta del ponte dagli agenti degradanti tramite guaine di impermeabilizzazione, il ripristino dell’impianto di scarico delle acque meteoriche, la completa verniciatura per la protezione delle strutture presenti all’intradosso del ponte;

delle acque meteoriche, la completa verniciatura per la protezione delle strutture presenti all’intradosso del ponte; la pulizia o il rifacimento puntuale degli elementi lapidei che sono stati interamente smontati, restaurati e rimontati, sia sui marciapiedi che sulle balaustre;

che sono stati interamente smontati, restaurati e rimontati, sia sui marciapiedi che sulle balaustre; il rifacimento, a cura del gruppo Agsm Aim, di tutte le tubazioni relative ai servizi pubblici alloggiati sotto il ponte, compreso l’impianto di illuminazione pubblica;

Cosa cambia con la riapertura.

I lavori strutturali e di restauro, iniziati a novembre 2021 con la precedente amministrazione, sono ultimati, salvo alcune finiture che verranno effettuate nelle prossime settimane, pertanto mercoledì prossimo 13 agosto avverrà la riapertura completa al transito veicolare e pedonale di ponte Nuovo, con le seguenti disposizioni: