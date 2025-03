Espulso da Verona, fermato dalla finanza con 2 chili di cocaina in auto – VIDEO

Fermato dalla Guardia di finanza nel vicentino un uomo residente a Verona ed espulso dal Questore: aveva 2 chili di cocaina in auto.

Espulso da Verona, fermato dalla finanza con 2 chili di cocaina in auto. La Guardia di finanza di Noventa Vicentina, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, ha effettuato un controllo di polizia nei confronti di un uomo di nazionalità marocchina, formalmente residente nella provincia di Verona, a bordo di un’autovettura, nel Comune di Lonigo, in provincia di Vicenza.

Gli evidenti segni di nervosismo mostrati sin da subito dal soggetto fermato unitamente alla circostanza che lo stesso risultava gravato sia da numerosi precedenti specifici di polizia anche recenti, nonché da un provvedimento di espulsione, emesso dal Questore di Verona, hanno condotto i militari ad effettuare un più approfondito controllo. E all’interno dell’autovettura, nascosta sotto il sedile anteriore lato passeggero, è stata trovata una busta con all’interno 2 panetti di cocaina dal peso complessivo peso di 2.306 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente i militari hanno sottoposto a sequestro 2 telefoni cellulari, nonché l’autovettura in uso al soggetto. Il quale è stato in seguito posto in custodia cautelare in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.