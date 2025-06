E’ il 57enne Claudio Gazzo la vittima del tragico incidente di Albaredo d’Adige.

E’ Claudio Gazzo, 57 anni, originario di Milano ma residente nel Veronese, la vittima dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 2 giugno ad Albaredo d’Adige. Il 57enne ha perso la vita dopo essere finito con il suo scooter contro un guard rail e successivamente in un canale adiacente alla strada.

L’uomo, che abitava con la moglie poco distante, era alla guida di un Symphony quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo l’urto contro la barriera metallica, è stato sbalzato a terra, finendo nel canale con presenza d’acqua. Alcuni passanti lo hanno soccorso immediatamente, tenendogli la testa fuori dall’acqua in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un natante e il 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, Gazzo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e viene classificato come uscita autonoma.