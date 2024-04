Verona, 32enne si intrufola in case disabitate e incolpa google maps.

E’ stato colto sul fatto mentre per tre volte di file tentava di intrufolarsi in altrettante abitazioni in quel momento disabitate, e si è difeso davanti al giudice dando la colpa a google maps. Come riferisce il Corriere del Veneto, il giudice non gli ha poi creduto più di tanto, disponendo per l’incauto utente delle mappe il divieto di accesso e di dimora nel Veronese.

A finire nei guai è un 32enne di origini nigeriane, che per tre volte è stato sorpreso dai legittimi proprietari mentre cercava di entrare nelle loro seconde abitazioni. Lui, il 32enne, davanti al gip del tribunale di Verona ha cercato di cascare dalle nuvole incolpando il cellulare e in particolare l’arcinota app di google, che l’avrebbe condotto verso un indirizzo diverso da quello digitato.