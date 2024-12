Minaccia l’ex, prende a testate il fratello di lei e a calci i poliziotti: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per violenza dopo che a casa dell’ex compagna ha preso a testate il fratello della donna e a calci i poliziotti.

La polizia di Stato di Verona ha arrestato un colombiano di 33 anni che, dopo essersi recato a casa dell’ex compagna, ha colpito con una testata il fratello di questa e ha aggredito due agenti intervenuti. L’uomo è finito in manette con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

È accaduto ieri sera, domenica 1 dicembre, intorno alle 21, quando alla Centrale Operativa della Questura veniva segnalata una lite in famiglia in via Generale Franzini, nel quartiere di Santa Lucia. Al loro arrivo, i poliziotti hanno appreso che il colombiano si era recato a casa dell’ex ragazza – una cittadina moldava di 24 anni – in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol.

Dopo aver iniziato un’accesa discussione con la giovane, il 33enne ha poi aggredito il fratello 19enne e lo ha colpito con una testata, causandogli una ferita alla fronte con conseguente perdita di sangue. A seguito della colluttazione, l’uomo è rientrato nella sua abitazione, per poi uscirne poco dopo brandendo due coltelli e minacciando nuovamente il 19enne.

Aggrediti i poliziotti.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno invitato il colombiano a seguirli in Questura. Il 33enne, però, si è rifugiato nella sua camera da letto, dove ha iniziato a inveire e a minacciare i poliziotti. Nonostante i numerosi tentativi di calmare l’uomo, il malvivente ha dapprima aggredito un agente, colpendolo con un calcio in pieno volto, e ha poi sferrato calci e pugni contro gli altri operatori intervenuti, causando lesioni al collo a uno di questi.

Bloccato con non poche difficoltà, l’uomo – con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione – è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso, dove oltre all’arresto è stato denunciato per minaccia aggravata e lesioni personali e sanzionato amministrativamente per il reato di ubriachezza molesta. Questa mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto.