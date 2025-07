Contro il caldo i consigli utili dell’Ulss 9 e i numeri da chiamare in caso di emergenza.

Caldo senza tregua, consigli utili e numeri da chiamare in caso di emergenza. Visto il perdurare delle temperature torride, l’Ulss 9 Scaligera ricorda l’importanza di rispettare le indicazioni fornite dagli organi competenti a tutela della salute.

Sul sito dell’Azienda ( https://sisp.aulss9.veneto.it/Emergenza-caldo-estivo), così come sui canali social, i cittadini trovano i consigli utili per proteggersi dal caldo ed evitare colpi di calore. Per i casi di emergenza vengono ricordati i numeri da chiamare: il 118, il numero unico di emergenza sanitaria in Italia, gratuito e attivo 24 ore su 24, e il numero verde regionale 800 535 535, attivo per il telesoccorso e per segnalazioni e informazioni in ambito sanitario.

L’opuscolo con le regole da seguire è stato distribuito nelle sedi distrettuali e ospedaliere, negli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Nella pagina web del Dipartimento di Prevenzione, oltre all’opuscolo, sono presenti ulteriori informazioni per approfondimenti sulla prevenzione delle patologie da elevate temperature, sia per i soggetti fragili che per i lavoratori che operano in situazioni particolari, quali i lavori all’aperto, a tutela dei quali è in vigore da oggi specifica ordinanza regionale.

I consigli.

Si invita quindi la cittadinanza ad evitare di uscire nelle ore più calde; ad indossare cappello e abiti chiari e leggeri; a soggiornare in luoghi freschi. Importante anche prestare attenzione all’alimentazione (ricca di frutta e verdura), all’idratazione e alla protezione della pelle, sia al sole che all’ombra.

Importante attivare un ascolto di vicinato per intercettare eventuali bisogni e segnalarli, in particolare nei confronti di persone anziane o che non possono provvedere alle proprie necessità.