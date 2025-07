Il primo posatore di porfido al lavoro in via Roma, in pieno centro a Verona: “Basta catrame, avremo una squadra di posatori di porfido”.

A Verona gli “artigiani del porfido” sono in azione. Una competenza che sembrava pressoché sparita torna in auge su specifica richiesta del Comune per un’adeguata manutenzione delle strade in porfido del Centro storico. Il reperimento di tale professionalità ha richiesto tempi lunghi. E’ ora operativo il primo posatore specializzato dei tre previsti in organico dal Comune. Uno dei primi interventi è stato in via Roma e il prossimo sarà nei pressi dell’Arena in piazza Bra.

“Finalmente riusciamo a ripristinare con assetto adeguato la pavimentazione in porfido della prima Circoscrizione garantendo interventi continuativi di manutenzione – sottolinea l’assessore alle Strade e all’Arredo urbano, Federico Benini -. Per oltre dieci anni, per coprire le buche, chi ci ha preceduto è ricorso ad un anti-estetico e non funzionale catrame. A luglio sarà pubblicato il bando per la selezione esterna degli altri due posatori: nel giro di qualche settimana potremo contare su una squadra di posatori che nel giro di pochi mesi rimetteranno in sesto le strade della città antica”.