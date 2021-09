L’incidente tra bimbo in monopattino e auto a Montecchia di Crosara.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, a Montecchia di Crosara. Secondo le prime informazioni raccolte, un bimbo di 9 anni intorno alle 18.20, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un’auto mentre percorreva via Domenico dal Cortivo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno prestato i primI soccorsi al bimbo prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Il piccolo al momento del trasporto in ospedale era cosciente, le sue condizioni saranno valutate dai sanitari. Presente, per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche la polizia stradale di Verona, oltre ai carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione.

(notizia in aggiornamento)