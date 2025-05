Elezione sindaci in provincia di Verona, chi ha vinto a Bevilacqua e Castagnaro.

Nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 si è votato per l’elezione dei sindaci anche in provincia di Verona, nei Comuni di Bevilacqua e Castagnaro. Entrambe le amministrazione avrebbero dovuto arrivare fino al 2027: Bevilacqua ha dovuto anticipare a causa dell’improvvisa scomparsa, lo scorso novembre, del primo cittadino in carica, Valentino Girlanda, mentre Castagnaro è andato al voto dopo le dimissioni in massa di quasi tutti i consiglieri comunali.

L’affluenza.

Alla chiusura dei seggi, alle 15 di lunedì, l’affluenza è stata del 55,73% a Bevilacqua, e del 59,24% a Castagnaro.

I risultati – A Castagnaro Modenese per tre voti.

A Castagnaro il nuovo sindaco è Jonathan Modenese, che con la sua civica sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia ha totalizzato il 29,95% dei voti, ovvero 540. Superando di soli tre voti Christian Formigaro, fermo a 537 voti, che corrispondono al 29,78&. Più staccati Michele Sordo (415 voti, 23,02%) e Luca Sordo (311 voti, 17,25%). Formigaro è stato sindaco fino all’ottobre scorso, prima delle dimissioni di 10 consiglieri.

I risultati – A Bevilacqua vince Grazia.

A Bevilacqua il nuovo sindaco è Alessandro Marco Grazia, che con 426 voti ha raggiunto il 52,4%. Battuto l’avversario Maurizio Arzenton, che ha ottenuto 387 voti, ovvero il 47,6%.