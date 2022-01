Beccati dai carabinieri a bordo dell’auto rubata, arrestati e scarcerati

Due ladri d’auto arrestati a San Bonifacio.

Ladri d’auto traditi dall’occhio elettronico. Nel pomeriggio dell’8 gennaio 2022 i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato due stranieri, pregiudicati. I due si trovavano a bordo di un’automobile rubata qualche giorno prima in provincia di Vicenza transitata nel territorio del comune di San Bonifacio. L’occhio elettronico del sistema di lettura targhe, collocato in vari punti del territorio, al passaggio del veicolo ha trasmesso l’allarme ai carabinieri che in breve, coordinati dalla Centrale Operativa, lo hanno individuato, raggiunto e fermato.

L’automobile è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per i due soggetti che si trovavano a bordo si sono aperte le porte del carcere “Due Palazzi” di Padova. Giovedì scorso, nel corso dell’udienza, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la scarcerazione degli indagati e applicato ad uno dei due il divieto di dimora nel territorio della Regione Veneto.