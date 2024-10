Autocisterna carica di liquame si ribalta sulla Verona-lago: strada chiusa

Un’autocisterna carica di liquame si è ribaltata sulla Verona lago.

Autocisterna carica di liquame si rovescia sulla Verona-Lago. E’ successo nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre: poco dopo le 9 sulla strada provinciale 5 “Verona lago”, in località Sacro Cuore di Lazise, direzione Verona, si è verificato infatti un incidente stradale per fuoriuscita autonoma che ha visto coinvolta un’autocisterna che trasportava liquame rovesciarsi sul lato destro della carreggiata.

Miracolosamente la motrice dell’autocisterna non si è rovesciata pertanto il conducente un camionista italiano dipendente di una ditta con sede in provincia di Trento non ha riportato nessuna ferita. Un miracolo anche il fatto che non siano stati coinvolti altri veicoli o persone, la strada provinciale 5 è molto trafficata a quell’ora e nell’arco della giornata transitano migliaia di veicoli.

L’arteria è tuttora chiusa al fine di consentire la rimozione del veicolo, il traffico viene deviato sulla strada regionale 450 e sulle strade limitrofe dalla polizia locale di Lazise.