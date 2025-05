Verona, incendio in un appartamento di via Montanara, a Santa Lucia: una persona trasportata in ospedale.

Incendio a Verona, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio: intorno alle 18.30 le fiamme hanno colpito un appartamento di via Montanara, nel quartiere di Santa Lucia. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica. Una persona dopo essere stata soccorsa è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Presente anche una pattuglia della polizia, per accertare quanto accaduto.

++ in aggiornamento ++