Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 12 maggio e per tutta la settimana.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 12 a domenica 18 maggio le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via V. Piatti

via Carnia

via Vigasio

Strada la Rizza

via S. Michele

via A. Badile

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

In considerazione dei lavori al maxi cantiere in via XX Settembre il servizio Ufficio Mobile di Prossimità è temporaneamente sospeso.