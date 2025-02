Alta velocità Verona-Vicenza, abbattuto l’ultimo muro della galleria a San Martino Buon Albergo

Alta velocità, abbattuto il diaframma della galleria artificiale a San Martino Buon Albergo, nel tracciato ferroviario Verona-Vicenza.

Alta velocità a Verona, nel cantiere di San Martino Buon Albergo è stato abbattuto il diaframma della galleria artificiale. Ultimato così lo scavo di una delle opere più importanti del nuovo tracciato ferroviario il primo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Bivio Vicenza, parte della linea AV/AC Verona-Padova. Il Primo Lotto Funzionale della tratta ha raggiunto così un avanzamento fisico lavori del 60%.

La nuova linea rientra fra le opere finanziate dal PNRR e rappresenta uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo, che collegherà i porti del sud della Penisola iberica con il confine ucraino, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia, con una sezione in Croazia, avvicinando, di fatto, l’Italia al resto dell’Europa e potenziando il sistema di trasporto transeuropeo.

La galleria.

Il completamento di questa galleria artificiale rappresenta una tappa fondamentale per i lavori di realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova. La galleria, lunga circa 2 chilometri, larga oltre 10 metri e con un’altezza interna di 7 metri, è stata scavata utilizzando il metodo “Top Down”, che minimizza l’impatto sulla superficie e garantisce stabilità e sicurezza durante lo scavo.

I lavori della nuova linea AV/AC Verona-Padova procedono per lotti funzionali, con il primo lotto funzionale, la tratta Verona-Bivio Vicenza, attualmente in costruzione e che si estende per 44,2 chilometri. Il secondo lotto funzionale riguarda l’Attraversamento di Vicenza, mentre il terzo lotto funzionale, in fase di progettazione, coprirà la tratta Vicenza-Padova.

Attualmente, circa 4.000 persone sono impiegate nella costruzione dell’intera linea, con il coinvolgimento di 450 imprese. Una volta ultimata, l’opera completerà il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia, favorendo la mobilità sostenibile e ad alta velocità nel cuore di una delle aree più industrializzate del Paese.

Al sopralluogo, hanno partecipato Elisa De Berti, vicepresidente e assessore ai Lavori Pubblici – Infrastrutture – Trasporti della Regione del Veneto, Luigi De Amicis, direttore progetti AV/AC di Rete Ferroviaria Italiana e Giulio Furlani, sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, accompagnati dal presidente del Consorzio Iricav Due Marco Rettighieri.