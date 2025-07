Autostrada A4, aumenta il traffico ma crollano gli incidenti mortali. I punti “caldi” del Veronese in vista dell’esodo estivo.

L’autostrada A4 e A4 Holding, il gruppo che gestisce le tratte autostradali A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, si preparano ai giorni caldi dell’estate, soprattutto per quel che riguarda il fronte della sicurezza stradale. Cominciando dai numeri.

E i numeri dicono che dal 2019 al 2024 le vittime da incidenti mortali sono diminuite del 72,7%, mentre l’indice di frequenza (IF3) è crollato del 73,6%. Un traguardo ottenuto, sostiene A4 Holding, grazie a ingenti investimenti (153 milioni nel triennio 2022–2024) in manutenzione, segnaletica, barriere di sicurezza e tecnologie, ma anche a campagne di sensibilizzazione come l’Osservatorio sugli Stili di Guida, realizzato dal 2019 con il supporto scientifico di Atraki Srl.

I dati dell’indagine 2025 sono stati presentati oggi a Verona, presso la sede del Gruppo, durante l’evento “Estate sicura in autostrada: l’impegno di A4 Holding”, alla presenza del Prefetto di Verona, Demetrio Martino, e dei rappresentanti istituzionali e locali, compresa la polizia stradale. Focus centrale dell’incontro: i comportamenti di guida scorretti ancora troppo diffusi, come l’uso del cellulare, la velocità e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

Nel mese di maggio 2025 è stato registrato un aumento del traffico del +2,3% rispetto all’anno precedente, con un conseguente bisogno di intensificare le azioni preventive. In particolare, l’uso improprio del cellulare alla guida riguarda ancora il 9% dei conducenti, mentre in A4 ben 64,8% dei veicoli leggeri non mantiene la distanza di sicurezza, un dato in forte aumento rispetto al 2024. Anche la velocità eccessiva resta critica, soprattutto tra i mezzi pesanti: sulla A4, il 94,7% degli autocarri supera gli 80 km/h.

Verona e l’esodo estivo: attenzione su snodi e caselli chiave.

Con l’avvicinarsi del picco dell’esodo estivo, Verona e il suo nodo autostradale diventano osservati speciali. Il tratto tra Sommacampagna e l’innesto con la A22 del Brennero sarà particolarmente trafficato nei fine settimana da bollino rosso, così come i caselli di Desenzano, Sirmione, Peschiera e Brescia Est, punti di accesso per i turisti diretti al lago di Garda e ai parchi tematici.

A partire dall’11 luglio e fino all’8 settembre, il Piano di gestione dell’esodo estivo 2025 prevede:

Sospensione dei cantieri nei weekend, salvo quelli d’emergenza o inamovibili.

Rafforzamento del personale ausiliario con 40 operatori su 20 veicoli.

Potenziamento del pedaggio: 257 porte attive (177 con telepedaggio) e 48 postazioni presidiate da personale aggiuntivo, incluse quelle di Sommacampagna e Piovene Rocchette.

Informazione costante tramite pannelli a messaggio variabile, radio, app Infoviaggiando, sito web e canale Telegram.

Tra i cantieri inamovibili presenti nel territorio veronese figura quello per l’alta velocità ferroviaria tra Peschiera e Sommacampagna, che resterà fisicamente in carreggiata ma con tre corsie sempre garantite.

Infine, sulle tratte gestite da A4 Holding saranno attive 14 aree di servizio, 10 delle quali con colonnine di ricarica per auto elettriche, tra cui Monte Baldo Est/Ovest e Scaligera Est/Ovest nella zona di Verona.