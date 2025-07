Gardaland per i suoi primi 50 anni scatena “L’inferno”

Mega festa a Gardaland per festeggiare i suoi primi 50 anni con tante star della musica.

Gardaland si prepara a soffiare su mezzo secolo di divertimento sabato 19 luglio: grande festa in piazza Jumanji con tante star della musica.

Per il parco divertimenti il traguardo del mezzo secolo non è solo una cifra: è un’occasione per riunire generazioni di visitatori e celebrare un’icona che dagli anni Settanta in poi ha segnato l’immaginario di milioni di famiglie.

Dalle prime ore della sera, i battiti inizieranno a salire grazie a una staffetta di DJ che faranno da colonna sonora al tramonto sul Lago di Garda. Dietro la console, volti noti come Alberto Zanni e Stefano Federici daranno il via a ore di ritmi e revival, mentre Massimo Alberti – voce storica di Rtl 102.5 – guiderà gli ospiti in un viaggio musicale che abbraccia tre decenni di hit, dagli anni delle discoteche a quelli delle compilation estive.

Il filo conduttore sarà la nostalgia, ma anche la voglia di guardare avanti. Sul palco non mancheranno i The Trammps, veterani della disco music mondiale, pronti a rispolverare quell’“inferno” di luci e passi di danza che incendiava le piste ai tempi della febbre del sabato sera.

Poi sarà il turno dei volti più freschi della musica italiana: dai ritmi travolgenti dei Boomdabash, capaci di portare in piazza un pezzetto di Salento tra reggae e pop, fino alla giovane Sarah Toscano, che dopo aver conquistato i talent televisivi promette di scatenare anche le file di visitatori in attesa del prossimo giro di giostra.

Il testimone passerà a Carl Brave, con i suoi brani a cavallo tra indie e rap, e continuerà con Rkomi, figura simbolo della nuova generazione urban. Gran finale affidato alla voce intensa e raffinata di Francesca Michielin, che chiuderà la notte con un live pensato per far cantare tutti. Gardaland, per l’occasione, allungherà l’apertura fino all’una di notte.