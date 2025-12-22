Paura all’alba a Cologna Veneta: investita ragazza di 18 anni, trasportato d’urgenza a Verona.

Una ragazza di 18 anni è stata investita nelle prime ore di questa mattina, lunedì 22 dicembre, nel territorio comunale di Cologna Veneta. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6:30, la giovane è stata investita da un veicolo mentre attraversava sulle strisce in via XX Marzo. Il conducente dell’auto non si sarebbe fermato, scappando dopo l’investimento.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio di due mezzi di emergenza del Suem 118: sul posto sono intervenute un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. Il personale sanitario, dopo aver stabilizzato il ferito sul luogo dell’incidente, ha disposto il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale di Borgo Trento a Verona.

La vittima è stata ricoverata in codice rosso, a indicare condizioni di massima gravità.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e gestire la viabilità, particolarmente intensa data l’ora di punta. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al pirata della strada.