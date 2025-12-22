Abbigliamento outdoor: check list dei capi indispensabili

Ci sono attività che, per la loro stessa natura, richiedono un abbigliamento adeguato, per essere affrontate in totale sicurezza e comfort. Trekking ed escursioni fanno parte di questa categoria: chi pratica queste discipline deve infatti vestirsi correttamente per proteggere il corpo, regolare la temperatura e restare asciutto anche durante gli sforzi più intensi. Dotarsi di capi tecnici è l’unico modoper avere la corretta libertà di movimento, la giusta traspirazione e la perfetta protezione dagli agenti atmosferici e dal clima, fattori fondamentali quando ci si muove in ambienti naturali spesso imprevedibili. L’abbigliamento giusto si può trovare nei vari negozi fisici dedicati a questi sport, ma anche online su piattaforme specializzate, che offrono un ampio assortimento di abbigliamento e calzature per tutte le attività di montagna; per saperne di più, scopri Metirshop, lo store online dedicato al mondo del trekking e dell’outdoor. Prima di dedicarsi allo shopping, è però essenziale comprendere quali sono i capi indispensabili. Di seguito vi proponiamo una checklist dell’abbigliamento outdoor che non deve proprio mancare.

Abbigliamento outdoor per trekking ed escursioni

L’abbigliamento outdoor per trekking ed escursioni prevede generalmente una vestizione a tre strati, utile a mantenere il corpo alla giusta temperatura, gestire in modo efficace l’umidità e proteggersi dalle intemperie. La base prevede l’intimo tecnico (base-layer), composto da maglia a manica lunga o short-sleeve, calze e pantaloni tecnici, proprio come fosse una seconda pelle. C’è poi lo strato intermedio (mid-layer), essenziale per garantire isolamento e calore, e prevede pile, felpa tecnica o un capo in materiale isolante leggero e caldo. Infine, lo strato esterno (outer-layer): consiste in una “giacca guscio” softshell o hardshell (a seconda delle condizioni meteo) impermeabile e antivento e pantaloni outdoor in tessuto più caldo, così da tenere al riparo da vento, pioggia, neve e intemperie.

Calzature outdoor per trekking ed escursioni

Oltre all’abbigliamento outdoor, chi pratica trekking ed escursioni deve dotarsi anche del giusto modello di calzature. Queste devono garantire aderenza, traspirabilità, stabilità e protezione, diventando l’alleato principale anche sui terreni più difficili e in qualsiasi condizione climatica. Devono inoltre essere realizzate con materiali resistenti e tecnologie avanzate (suole ad alta trazione, membrane impermeabili, protezioni rinforzate sulla punta, ecc.) per offrire il giusto supporto ergonomico anche nelle escursioni più impegnative, riducendo il rischio di scivolate e infortuni. Come per l’abbigliamento outdoor, anche le calzature per trekking possono essere acquistate online su siti specializzati come Metirshop, con il vantaggio di scegliere tra i più importanti brand del settore.

Accessori essenziali per trekking ed escursioni

Se abbigliamento e calzature outdoor sono la base per chi pratica trekking ed escursioni, molto importanti sono anche gli accessori da avere con sé. Tra questi, quelli che non devono mai mancare sono berretto o cuffia tecnica (soprattutto in inverno), per proteggere testa e collo dal freddo e guanti o muffole, per avere le mani sempre al caldo. Chi affronta invece percorsi caratterizzati dalla presenza di neve o fango dovrebbe avere a disposizione anche un paio di ghette, per fare in modo che la parte bassa delle gambe resti coperta e che non entri freddo nelle scarpe.