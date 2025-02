Expo Elettronica e Cerea Benessere, due eventi con un solo ticket d’ingresso

L’Area EXP di Cerea torna a ospitare Expo Elettronica e Cerea Benessere.

Expo Elettronica e Cerea Benessere di nuovo insieme: sabato 15 e domenica 16 marzo l’Area EXP di Cerea torna ad ospitare due appuntamenti apparentemente distanti ma di grande interesse e ricchi di benefici per un vasto pubblico.

Expo Elettronica.

Il primo evento in programma è Expo Elettronica. Il circuito di fiere che porterà a Cerea tantissimi espositori di elettronica di consumo e professionale, per esperti, neofiti, elettro-riparatori, appassionati del fai da te in cerca di buone occasioni e pezzi rari.

Cuore espositivo della fiera è quello comunemente definito dell’elettronica di consumo, che comprende prodotti di informatica, fotografia digitale, telefonia, lettori, masterizzatori, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, monitor, TV, tablet, piccoli elettrodomestici e gadget oltre a schede, componenti e pezzi di ricambio per l’auto costruzione e la riparazione.

Cerea Benessere.

Con lo stesso ticket d’ingresso si potrà visitare anche Cerea Benessere, la fiera che, giunta alla sua terza edizione, offre al pubblico l’opportunità di accostarsi ad antichi rimedi e novità per il benessere naturale di corpo, mente e spirito. Oltre a trovare prodotti sostenibili, buoni per la salute e l’ambiente il pubblico è invitato a partecipare a free class di discipline olistiche e ad assistere a talk e conferenze con esperti, fra cui anche il professor Giovanni Vanni Fraiese e Red Ronnie, il notoconduttore, giornalista e critico musicale che si è avvicinato anche a temi di spiritualità, abbracciando una prospettiva che lo ha spinto a riflettere non solo sull’arte, ma anche sulla “salute dell’anima”.

Si parla molto di benessere digitale e di come raggiungerlo; l’inedita accoppiata Expo Elettronica e Cerea Benessere propone un mix di tecnologie e cura della condizione psico-fisica al fine di garantire un equilibrio adeguato tra attività online, vita reale e salute naturale per tutta la famiglia. L’ingresso, valido per tutti i settori ed attività è di soli 5 euro. Per i bambini ingresso gratuito fino a 10 anni.