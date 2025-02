Torna Cerea Comics&Games: la nuova edizione della Fiera della Cultura Pop

Torna l’appuntamento con Cerea Comics&Games.

Sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 all’Area Exp di Cerea si terrà Cerea Comics&Games, la fiera dedicata ai cultori di anime, videogamers e giochi da tavolo, action figure, gadget, cosplay e della tv per i ragazzi.



Cerea Comics&Games sarà piena di ospiti speciali, prima tra tutti la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’avena in concerto proprio l’8 marzo alle ore 17. Un’occasione speciale per celebrare la Giornata internazionale della donna, poiché le sue canzoni raccontano storie di eroine dell’animazione che hanno ispirato bambine, adolescenti e ragazze, promuovendo un messaggio di forza e indipendenza.



Ci saranno anche i doppiatori Rossa Caputo, Riccardo Suarez e Giulia Maniglio, i Videogame Hunters, ovvero i protagonisti dell’omonimo programma in onda su Dmax, la punk band Spork capitanata dal digital creator Xiuder, il Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli e moltissimi altri protagonisti della pop culture contemporanea italiana.

Gli eventi e le attività.

Il manifesto di questa edizione è un omaggio ai mondi dello scrittore di Providence H.P. Lovecraft, autore del Cosmic Horror e di numerosi racconti come Dagon, Il colore venuto dallo spazio, Il richiamo di Cthulhu e di romanzi, tra cui Il caso di Charles Dexter Ward, Alle montagne della follia e La maschera di Innsmouth. La locandina è realizzata da Walter Brocca, disegnatore e scrittore lovecraftiano che sarà ospite della manifestazione e protagonista di un talk dedicato alle opere dell’autore statunitense che continuano ad ispirare film, serie tv, anime e videogiochi di oggi. Il dibattito verrà condotto dai content creator La Necroturista e Stibazzi.

Al di là del palco, a Cerea Comics&Games si potranno trovare una serie di attività come la Mostra Mercato aperta dalle 10 alle 19 in entrambe le giornate, che presenta fumetterie, editori ed espositori di gadget e che all’interno vedrà sia la Self Area, dedicata agli artisti indipendenti e alle prime armi, sia l’Artist Alley dove ci saranno meet&greet di autori e illustratori affermati. Tra questi presenzierà Daniele Procacci, il prestigioso Production Designer con esperienza in cinema, fumetti e arte visiva, noto per le sue collaborazioni con Warner Bros e Disney. Attualmente, sta lavorando per il film Planet Gliese, in uscita nel 2025.

Tra videogames, giochi da tavolo e cosplay.

In fiera non mancherà un ricco settore gaming, con esperienze eccezionali con la realtà virtuale e videogiochi classici, come cabinati arcade degli anni ’80 e competizioni di eSports. In collaborazione con VRClub Italy, Game Over Computer, WLT Gaming e Arcade Story, verranno installate tantissime postazioni di PC e console nuovr e retrò, Escape Room, sezioni per la realtà virtuale e il laser tag.

Chicca da non perdere è il Board Game Social Club, la community di autori e designer di giochi da tavolo e di ruolo, che dà l’opportunità di presentare prototipi di prodotti ludici o appena lanciati sul mercato.

Il mondo cosplay avrà un’importante presenza con aree tematiche, una gara a premi, moltissimi cosplayer talentuosi e set fotografici professionali. Saranno presenti anche l’Associazione Italiana Ufficiale di Ghostbusters, con accessori e cimeli dei film, la Binks’ Family, che organizzerà il raduno della grande ciurma di cosplayer a tema One Piece, con ben oltre 200 pirati “pronti all’arrembaggio”. Dulcis in fundo, KST – Kpop Show Time celebrerà il KPOP con esibizioni e incontri per gli appassionati.

Cerea Comics&Games è il luogo perfetto per ritrovarsi, fare nuove amicizie e avvicinarsi alle novità: la prevendità online è già attiva, ed è possibile fare un abbonamento. Per scoprire il programma completo, rimandiamo al sito fieredelfumetto.it.