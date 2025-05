Cavaion Veronese: svelati i campioni dell’Asparago d’Oro

Ecco chi sono i migliori produttori: a Cavaion Veronese svelati i nomi dei campioni dell’Asparago d’Oro.

Giornata speciale per chi ama gli asparagi: rivelati i nomi dei migliori produttori de “L’Asparago d’Oro” a Cavaion Veronese. Nella sala Volto di Corte Torcolo c’è stata la 55esima edizione del concorso che abbraccia agricoltura, passione e un pizzico di competizione. Qui 29 produttori si sono sfidati a colpi di “mazzi”.

La giuria: un team competente fatto di agronomi, chef, commercianti e anche semplici buongustai. In tutto, in nove per decretare il miglior asparago del territorio.

Categorie e Vincitori.

Asparago di Cavaion Veronese: qui ha trionfato Ceradini Luciano, di casa proprio a Cavaion.

Asparago bianco della Provincia di Verona: primo posto all’Azienda Agricola Fattoria Beppina di Isola Rizza.

Asparago verde della Provincia di Verona: medaglia d’oro per l’Azienda Agricola Ambrosi Silvio e Matteo, da Casaleone.

La cerimonia di premiazione è andata in scena l’8 maggio con la cena “Trionfo d’Asparago”, all’Arena di Corte Torcolo. Oltre al profumo del menù a base di asparagi, non mancava nessuno: sindaci, presidenti di consorzi, rappresentanti delle associazioni locali, parroci, scout, volontari, e anche un bel po’ di curiosi accorsi per l’occasione.

Tutti i vincitori hanno ricevuto un diploma e una “Medaglia d’Oro”, mentre agli altri partecipanti è andato un attestato che premia comunque l’impegno e la qualità.

La cena è stata orchestrata dallo chef Romano di Maria, con il catering de Lo Speziale della Cooperativa San Giovanni Calabria, supportati dalla Pro Loco San Michele e dagli scout di Costermano.