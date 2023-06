Ecco la rotatoria sulla Gardesana per i parcheggi di Gardaland

Inaugurata la rotatoria che permetterà di raggiungere Gardaland in sicurezza.

E’ stata inaugurata anche la rotonda per la messa in sicurezza della regionale 249 tra Gardesana, via Gasparina e via Derna. È proprio perché quest’ultima conduce ai parcheggi di Gardaland che, di comune accordo con il Comune di Castelnuovo del Garda e con la Società Veneto Strade, il Parco si è fatto carico di realizzare la sistemazione paesaggistica e gli arredi del verde all’interno della rotatoria oltre all’impegno di occuparsi anche della manutenzione dell’area, così come dei 2 km dell’aiuola spartitraffico della ciclovia.

Nel centro della rotatoria è stata creata una piccola collina con olivi e cipressi mentre nello spazio pianeggiante alla base della collina sono state piantate specie erbacee perenni e graminacee a prova di idroassorbenza. La diversità delle piante permetterà una fioritura stagionale perenne, dalla primavera all’estate e fino all’autunno, contribuendo ad attirare insetti impollinatori per lunghi periodi. È stato realizzato inoltre un impianto di irrigazione con il solo scopo di aiutare l’attecchimento delle piante e che dal prossimo anno non verrà più utilizzato.

L’impegno di Gardaland.

Gardaland ha voluto impegnarsi finanziariamente a supportare i lavori di realizzazione della rotonda proprio per garantire sicurezza e incolumità di visitatori e comunità, oltre che snellire il traffico sulla Gardesana a vantaggio del territorio e del flusso turistico del Lago di Garda.

Spiccherà inoltre da oggi sulla sommità della collina, ma visibile solo da satellite, una grande G formato 10×9 metri realizzata con granulato di marmo giallo, tipico del territorio veronese. La grande “G” non sarà visibile da terra e dunque non disturberà il paesaggio circostante, ma diventerà un punto di riferimento per le mappe geografiche satellitari.

“Opera di valore estetico e ambientale”.

“Abbiamo voluto realizzare un’opera di valore estetico e ambientale, nel pieno rispetto delle aspettative paesaggistiche insite nel territorio in cui sorge ispirandoci al paesaggio gardesano e alle colline moreniche in piena aderenza con gli obiettivi dell’Agenda 2023, si è scelto di inserire, nel resto della superficie, un corredo di piante erbacee a bassa o nulla richiesta idrica e contribuire all’arricchimento della biodiversità con l’introduzione di numerose piante favorevoli agli insetti impollinatori.” Prosegue Carvalho: “La Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio si è complimentata per la composizione paesaggistica, per la scelta delle specie e per la filosofia improntata alla sostenibilità”.

“La ciclovia che inauguriamo era molto attesa dal territorio così come la rotonda tra la SR 249 Gardesana Orientale e via Derna. Veneto Strade sempre realizza sempre di più progetti che valorizzano il territorio senza perdere di vista la sicurezza stradale. Un tema oggi più che mai attuale. Qui siamo in un’area molto frequentata dai turisti, in un contesto unico al mondo.” dichiara Marco Taccini, Presidente di Veneto Strade.