Boom di presenze al Gardaland Oktoberfest: divertimento in stile bavarese.

Fino al 29 settembre Gardaland si trasforma in una festa dal sapore bavarese con la Gardaland Oktoberfest. Il suo debutto è stato sabato 14 settembre e ha registrato un boom di presenze. Con questo evento, il parco offre un’esperienza unica per tutte le età, tra attrazioni, spettacoli, buon cibo e birra, in un’atmosfera allegra e festosa.

L’evento, ispirato all’Oktoberfest di Monaco, riempie il parco di birra, bretzel giganti, balle di fieno e decorazioni speciali. Ci saranno tante esibizioni, tra cui un Welcome Show con coriandoli e musica. Il parco propone anche la Beer Experience, con una selezione di birre accompagnate da piatti tradizionali. I visitatori potranno godersi oltre 40 attrazioni, spettacoli dal vivo e gustare piatti tedeschi e il dolce speciale “birramisù”.

Ogni giorno ci saranno momenti di animazione speciale con musica bavarese, spettacoli per bambini e incontri con i personaggi più amati del parco. Non mancheranno le esibizioni itineranti e spettacoli come il Magiche Magie al Teatro della Fantasia. Gardaland Oktoberfest è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, con orari prolungati nel weekend.