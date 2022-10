Fibra ottica ultraveloce: Castel D’Azzano nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH: un beneficio per le imprese locali.

TIM, attraverso FiberCop, ha avviato a Castel D’Azzano un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,6 milioni di euro, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit al secondo..

La città veneta, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber to the home)

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 2.800 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.

A beneficiarne saranno le imprese locali.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

La nostra quotidianità non può ormai più prescindere dalla digitalizzazione e lo smart working e la didattica a distanza ne sono esempi chiari”, commenta il sindaco Antonello Panuccio. “L’investimento fatto da Tim a Castel D’Azzano è un passo importante verso il futuro, che consentirà di accelerare lo sviluppo, in senso qualitativo, della nostra comunità, da sempre all’avanguardia nel rispondere alle sfide di oggi e soprattutto di domani. Questo progetto potrà portare qualche temporaneo disagio dovuto ai lavori, ricordo però che si tratta di un’importante opportunità e che il risultato finale sarà un vantaggio collettivo di cui godranno aziende, cittadini oltre che effetti positivi per l’erogazione dei servizi amministrativi”

“A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business, e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita”, dichiara Massimo Tarsi responsabile Field operations Trentino Alto Adige e Verona di Tim.