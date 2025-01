Castel d’Azzano: addio alla donna più longeva del Veneto, aveva 110 anni

Castel d’Azzano piange la donna più longeva del Veneto, aveva 110 anni.

Castel d’Azzano dice addio a una donna speciale: Rita Vantini, la nonna più longeva di Verona e del Veneto, scomparsa circondata dall’amore della sua famiglia. Solo pochi mesi fa, il 4 giugno, aveva festeggiato il traguardo straordinario di 110 anni, diventando un simbolo di memoria storica e saggezza.

Nata nel 1914, donna Rita è stata testimone delle trasformazioni più importanti dell’Italia, dalla Prima Guerra Mondiale, alle innovazioni del nuovo millennio, fino alla pandemia. Con una mente sempre lucida e un’incredibile curiosità, raccontava episodi di vita vissuta che affascinavano chiunque avesse il privilegio di ascoltarla. Era una vera “enciclopedia vivente”, capace di intrecciare storia personale e collettiva con un carisma unico.

La passione per la storia e la cultura sembra essere un tratto distintivo della famiglia. Anche il figlio Cesare Baetta, veterinario in pensione molto stimato, condivideva con la madre l’amore per il sapere e l’interesse per gli eventi che hanno plasmato il nostro passato.

La notizia della morte di Rita Vantini lascia un grande vuoto nel cuore della sua famiglia e di tutta la comunità di Castel d’Azzano. Il ricordo della sua forza, della sua saggezza e delle sue storie resterà vivo in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla.

Oggi, non è solo una famiglia a dire addio, ma un intero territorio che riconosce in lei un pezzo prezioso della propria storia.