La fiera “Sposi Oggi” celebra il giorno del “si” a Bussolengo

A Bussolengo è tutto pronto per “Sposi Oggi”, la fiera dedicata al matrimonio.

Sabato 25 gennaio dalle 15 alle 19 e domenica 26 gennaio dalle 10 alle 19, a Villa Spinola a Bussolengo, arriva la fiera “Sposi Oggi”. Dedicata alle coppie di futuri sposi che potranno incontrare i professionisti del settore del Veronese, Mantovano e Bresciano.

Il format della fiera punta a valorizzare la location e il valore artistico e architettonico delle Ville storiche, perfette cornici per un matrimonio in grande stile. Il programma del weekend prevede musica dal vivo, consulenze per make-up ed hairstyle, animazione per i bambini (truccabimbi, bolle di sapone e altro) e area ristoro. Non solo, domenica 26 alle 17 , una sfilata di abiti da sposa preceduta alle 16 da uno shooting in villa.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione, e sono benvenuti anche gli amici a quattro zampe, per i quali sarà riservata una piccola area con giochi e ciotole.