Buttapietra, l’ufficio postale chiude: ecco dove si sposta

Poste Italiane, iniziano a Buttapietra i lavori “Polis” e l’ufficio postale chiude: ecco dove si sposta.

L’ufficio postale di via Dante Alighieri 1 a Buttapietra cambia volto e chiude per restyling: i servizi sono quindi trasferiti a Raldon. Poste Italiane avvia i lavori di ammodernamento nell’ambito del progetto “Polis” anche a Buttapietra. Si tratta dell’iniziativa nazionale pensata per i comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di abbattere il digital divide e facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Le novità.

La sede di Buttapietra verrà completamente rinnovata per offrire spazi più accoglienti e funzionali. Ecco le principali novità. Nuovo look: un restyling completo della sala al pubblico con nuovi arredi e colori. Sostenibilità: installazione di illuminazione a LED a basso consumo energetico e soluzioni a basso impatto ambientale. Accessibilità: realizzazione di una corsia dedicata ai non vedenti e di uno sportello ribassato, ideale per richiedere con comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai classici servizi postali e finanziari. Ad oggi, in provincia di Verona, sono già 51 gli uffici postali che hanno beneficiato di questo piano di rinnovamento.

Continuità dei servizi a Raldon.

Per permettere l’esecuzione del cantiere, l’ufficio di via Dante Alighieri rimarrà chiuso al pubblico. Poste Italiane ha tuttavia predisposto uno sportello dedicato per garantire la continuità dei servizi nella sede di Raldon, in via San Giovanni Bosco 3. I cittadini potranno rivolgersi all’ufficio di Raldon nei seguenti orari. Dal lunedì al venerdì: 08:20 – 13:45. Sabato: 08:20 – 12:45.

Nella sede di Raldon è inoltre disponibile un ufficio Postamat per prelievi e ricariche, ed è possibile prenotare il proprio turno online tramite il sito o l’APP di Poste Italiane. Al termine dei lavori, l’ufficio di Buttapietra riaprirà con i consueti orari.