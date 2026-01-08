Regione Veneto, bando 2025-2026 per bonus trasporti a Verona: 200 euro di sconto per bus e treni.

Aria più pulita a Verona, arriva il bonus da 200 euro per bus e treni: la Regione Veneto ha dato il via al nuovo bando per l’acquisto di abbonamenti annuali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città, incentivando una mobilità più sostenibile e meno inquinante.

Come funziona il “Bonus Trasporti”.

Il contributo consiste in un voucher da 200 euro che viene applicato direttamente come sconto sulla tariffa dell’abbonamento. Chi aveva già richiesto e ottenuto il bonus nella precedente edizione, potrà comunque partecipare, ma il valore del voucher sarà di 160 euro.

Chi può richiederlo a Verona e provincia.

Il bando è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietari di un’auto o di una moto. Per quanto riguarda il nostro territorio, ecco per cosa lo sconto è valido.

Autobus urbani: per chi si muove all’interno del Comune di Verona.

per chi si muove all’interno del Autobus extraurbani: per chi viaggia dalla provincia verso il capoluogo o viceversa (le tratte devono avere origine o destinazione a Verona e prevedere almeno una fermata in città).

per chi viaggia dalla (le tratte devono avere origine o destinazione a Verona e prevedere almeno una fermata in città). Treni regionali: abbonamenti annuali per percorsi ferroviari all’interno del Veneto che iniziano o terminano a Verona.

abbonamenti annuali per che iniziano o terminano a Verona. Per essere considerato “annuale”, l’abbonamento deve avere una durata di almeno dieci mesi.

Come fare domanda.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato. La finestra per l’invio scatta alle ore 10 del 12 gennaio e resterà aperta fino al 31 agosto 2026. Tuttavia, il consiglio è di affrettarsi: le risorse sono limitate e il bando potrebbe chiudersi anticipatamente in caso di esaurimento dei fondi.