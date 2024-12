A Bussolengo il mercato settimanale non si ferma per Santo Stefano

Confermato anche per giovedì 26 dicembre il mercato settimanale di Bussolengo.

Giovedì 26 dicembre, nel centro storico di Bussolengo in piazza della Libertà, piazza Nuova, via De Gasperi, via Borghetto, via Borgolecco, via don Calabria e parte di piazzale Vittorio Veneto, si terrà, come da tradizione, il mercato settimanale del giovedì.

Il mercato di Bussolengo spazia dagli alimentari, all’abbigliamento, alle calzature, ai prodotti per la casa, dall’arredamento fino alle piante e ai fiori, ed è uno dei più antichi della provincia con circa 200 banchi. L’anno scorso, infatti, è stata inaugurata una targa per ricordare i 400 anni dalla nascita del mercato, posta a lato dell’edificio municipale di piazza 26 Aprile.

“Il mercato settimanale è un importante tassello del tessuto economico di Bussolengo, ma ha anche una forte valenza sociale e culturale. La sua importanza va oltre il semplice aspetto commerciale, poiché rappresenta un punto di incontro vitale per le comunità locali, e perché no, anche un’occasione di scambio di auguri di Buone Feste”, spiega Davide Furlani, Consigliere comunale incaricato al Commercio del Comune di Bussolengo.