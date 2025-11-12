Diabete, parte da Bussolengo la campagna di screening gratuito

Nelle farmacie e in piazza a Bussolengo per la Giornata Mondiale del diabete, la campagna di screening gratuito.

Giornata Mondiale del diabete: nelle farmacie e in piazza a Bussolengo la campagna di screening gratuito per la popolazione. La lotta contro il diabete, patologia cronica che in Italia affligge oltre 4,5 milioni di persone di cui 1,5 milioni inconsapevoli, si intensifica a Verona e provincia in occasione della Giornata Mondiale della Lotta al Diabete del 14 novembre. Federfarma Verona, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Verona Ovd, lancia una vasta campagna di screening gratuito.

Misurazioni gratuite e questionario di rischio.

Le farmacie territoriali venete aderenti all’iniziativa, riconoscibili tramite una locandina dedicata, offriranno gratuitamente alla popolazione maggiorenne (esclusi i pazienti già noti e le donne in gravidanza). La misurazione gratuita della glicemia (test autodiagnostico). La somministrazione di un questionario che, grazie alla Piattaforma Regionale, evidenzia in tempo reale il rischio del soggetto di contrarre il diabete nei prossimi dieci anni.

L’individuazione precoce di iperglicemia o prediabete è fondamentale, poiché il diabete può rimanere asintomatico per lunghi anni. «La prevenzione del diabete è un tema sanitario molto sensibile perché si tratta di una malattia cronica potenzialmente grave e letale, qualora non venga diagnosticata in tempo – afferma Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona».

Farmacisti in piazza a Bussolengo.

La campagna prenderà il via già giovedì 13 novembre a Bussolengo: in Piazza XXVI Aprile, durante il mercato rionale, i farmacisti di Federfarma Verona e dell’Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile saranno presenti con un’unità mobile per offrire misurazioni gratuite della glicemia alla popolazione.

Lo stile di vita come prima cura.

Il diabete è una malattia in continuo aumento a causa di stili di vita e alimentazione non corretti. Cristiano Farronato, dell’Associazione diabetici Verona Odv, sottolinea: «Il diabete non è solo una malattia cronica, ma una vera sfida sociale».

Il messaggio chiave dell’edizione 2025 della Giornata Mondiale è: «La prevenzione è un lavoro di squadra che comincia a tavola e con il movimento quotidiano». Una dieta equilibrata e l’attività fisica, infatti, possono ridurre fino al 60% il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, patologia in forte aumento anche in età pediatrica a causa di sovrappeso e sedentarietà.