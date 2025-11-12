Approvata la nuova rotatoria da due milioni a Ca’ di Cozzi

Verona, approvata la rotatoria da 2 milioni a Ca’ di Cozzi, “fondamentale” per il collegamento della filovia.

Verona accelera sulla riqualificazione territoriale e infrastrutturale: il consiglio comunale ha approvato la rotatoria a Cà di Cozzi. Inoltre, in consiglio è stato finalizzato un pacchetto di misure che stabiliscono nuovi standard per la pianificazione, e garantiscono nuovi servizi per la comunità.

Rotatoria e polo commerciale a Ca’ di Cozzi.

Ok all’approvazione definitiva del Programma Urbanistico Attuativo (PUA) per l’area di Ca’ di Cozzi, ritenuto un intervento di importanza strategica per la viabilità. L’accordo, siglato con un operatore privato, finalizza l’insediamento di una struttura commerciale di medie dimensioni (max 1.500 mq) e, soprattutto, prescrive la realizzazione di una rotatoria da circa 2 milioni di euro.

Questo nuovo nodo di interscambio viario, che collegherà Via Preare, Via Ca’ di Cozzi e Viale Caduti del Lavoro, è “fondamentale per la funzionalità della viabilità a nord e per il futuro innesto del tracciato della filovia”. L’operazione iprevede benefici pubblici: 2.300 metri quadrati destinati a parcheggio pubblico, 3.800 metri quadrati di verde di mitigazione, oltre a un contributo di sostenibilità di circa 250 mila euro destinato alle casse comunali.

Uso palestre e tumulazione animali.

Sul fronte dei servizi alla cittadinanza, il Consiglio ha garantito l’integrazione delle convenzioni per la gestione delle palestre provinciali, permettendone l’uso da parte di associazioni e cittadini in orario extrascolastico. Un’altra significativa istanza sociale, quella relativa alla possibilità di tumulare gli animali d’affezione accanto ai proprietari defunti, è stata confermata come priorità politica ma resta al momento bloccata da ostacoli normativi a livello di regolamento regionale veneto.