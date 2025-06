La nuova proposta serale del Parco Natura Viva per l’estate: cene sotto le stelle, musica dal vivo e Safari by Night.

Il Parco Natura Viva di Bussolengo inaugura la sua prima stagione serale con “Nature by Night”: cene d’estate sotto le stelle con musica e ruggiti. Le porte del parco resteranno aperte fino alle 22 ogni venerdì, sabato e domenica, con un’apertura straordinaria quotidiana dall’8 al 24 agosto. Un’occasione unica per osservare il comportamento degli animali al crepuscolo, vivere il parco in una veste inedita e gustare piatti sotto le stelle, accompagnati da musica dal vivo.

La notte nel parco non è solo un’estensione dell’orario, ma un viaggio sensoriale tra natura, suoni e luci soffuse. I visitatori potranno scoprire, ad esempio, i movimenti furtivi del gatto selvatico, le evoluzioni silenziose della lince e le passeggiate tra i rami del panda rosso, mentre le testuggini giganti delle Seychelles e i draghi di Komodo resteranno visibili fino all’ultimo minuto. Il tutto incorniciato da talk serali con i keeper – i guardiani degli animali – che sveleranno curiosità e comportamenti poco noti delle specie più iconiche del parco.

Cene sotto le stelle e safari al tramonto.

Tra le novità più gustose c’è il “Dinner Vibes” al Manas, dove i suoni della sera accompagnano piatti selezionati, e il “Food Fest” al nuovo ristorante Marco Polo, dedicato all’arte della pizza italiana, con band dal vivo.

Per chi sogna l’Africa senza prendere un aereo, ecco il Safari by Night: un percorso tra le pianure africane del parco, dove antilopi, zebre, giraffe e leoni iniziano a muoversi con l’arrivo della sera, il momento in cui la natura prende vita dopo il caldo del giorno. Un’esperienza unica che si potrà vivere fino alle 20, quando prede e predatori danno spettacolo tra lunghe ombre e silenzi interrotti da richiami selvatici.

Divertimento e consapevolezza.

L’intrattenimento va a braccetto con l’educazione ambientale: ogni evento serale sarà anche occasione per riflettere, in modo leggero e coinvolgente, sui delicati equilibri degli ecosistemi e sulla necessità di proteggere la biodiversità minacciata.

Accanto a “Nature by Night” continuano anche le Extra Experience, già attive da alcuni mesi: visite guidate e approfondimenti dietro le quinte per conoscere da vicino animali straordinari come i cammelli della Battriana – sopravvissuti per millenni tra le sabbie e i ghiacci dell’Asia – e i tapiri sudamericani, minacciati dalla deforestazione.