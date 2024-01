Bussolengo, dall’8 al 18 febbraio torna la fiera di San Valentino: una storia d’amore lunga 313 edizioni, ricca di eventi, spettacoli e novità.

Torna l’atteso appuntamento con la tradizionale Fiera di San Valentino a Bussolengo, che dall’8 al 18 febbraio celebra la sua 313esima edizione. La cittadina si prepara per celebrare il Santo Patrono, con una sontuosa festa. Lungo le vie del paese, un caleidoscopio di eventi, attrazioni, premiazioni, iniziative culturali, musica e spettacoli per tutti, animeranno il paese.

La Fiera, promossa dal Comune di Bussolengo in collaborazione con il Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino Eternamore e il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e della Camera di Commercio, vede la partecipazione di numerose realtà del territorio, tra cui la Pro Loco di Bussolengo, gli Scottish Birati, l’associazione Nati par el Carneval, il progetto Pagus Pictus e Verona Report.

Anche quest’anno, seguendo il filone delle 3 scorse edizioni, l’artista di Bussolengo Giorgio Espen, ha realizzato l’illustrazione dedicata alla Fiera. Si tratta di Valentina, che nel 2024 è in abito da sera. Tra le novità Il “Selfie Zoo”: una mostra di sculture animali in erba sintetica di grande effetto, organizzata per la prima volta in Veneto.

L’iniziativa: il bus navetta.

“Con la Fiera di San Valentino – dichiara l’assessore all’Ecologia Giovanni Amantia – si rinnova una delle tradizioni più antiche e sentite di tutta la provincia, che mantiene la sua connotazione di fiera legata all’agricoltura. Quest’anno per portare visitatori dai comuni limitrofi, insieme al Comune di Castel D’Azzano, abbiamo pensato a una iniziativa per la mobilità sostenibile“.

“Si tratta di un bus navetta per portare i residenti di Castel D’Azzano a Bussolengo, domenica 11 febbraio. In questo modo tante persone avranno la possibilità di visitare la fiera senza prendere la macchina. Un piccolo gesto per ridurre il numero di veicoli, e per ospitare chi non ha la possibilità di spostarsi, come per esempio, le persone anziane”.

La navetta da Castel d’Azzano sarà attiva su prenotazione, su un link dedicato. Il voucher per il viaggio arriverà direttamente sul telefono, senza dover stampare il biglietto. Prima partenza ore 9.30 da Castel d’Azzano con rientro alle 15.30 da Bussolengo. Seconda partenza ore 11 con rientro alle 17.

L’inaugurazione.

Sabato 10 febbraio, in piazza XXVI Aprile alle 10.30, inaugurazione della Fiera con le autorità, e la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Bussolengo e dell’associazione nazionale Giacche Verdi sezione di Verona, con i loro cavalli.

Dopo il tradizionale concerto di campane dalla chiesa di San Valentino alle 11.30, aprirà la Mostra Campionaria a Parco Sampò. Nel pomeriggio, all’ex Bocciodromo, la sfilata del concorso “Le Mascherine di Bussolengo” con relativi premi, seguita dalle premiazioni de “La poesia del carnevale“, con la presenza del Papà del Gnoco.

Alle 16.30 si terrà il tradizionale “Omaggio della Rosa di San Valentino” alle coppie coniugate da 25, 50, 55, 60 anni e oltre, e alle 18 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, sarà celebrata la messa in onore del Santo Patrono, trasmessa in diretta su Telepace.

Alle 21, all’ex Bocciodromo, la premiazione del Concorso Nazionale di poesia “Premio San Valentino”, giunto alla 4ª edizione, con uno spettacolo comico di Gianluca Impastato da Colorado e Maria Pia Timo da Zelig.

Il programma degli spettacoli.

L’ex Bocciodromo ospiterà una serie di spettacoli e serate musicali:

9 febbraio: Alberto Salaorni e Al-B.Band con “Live music is back in fashion”;

11 febbraio: con “Domingo Special Edition”, Music & food;

12 febbraio: 50+1 con “Festival – Per un Amico”;

13 febbraio: La Graticcia presenterà “È tutta una farsa”, commedia brillante di Giovanni Vit;

14 febbraio: “Icaro”, tributo a Renato Zero;

15 febbraio: ballo liscio con Michele Grimolizzi e l’orchestra New Group Michele;

16 febbraio: spettacolo teatrale “Loro due” di Marino Pinali.

Altri appuntamenti.

Dal primo al 4 febbraio, Festa della Trippa e dei piatti tipici veronesi, all’ex Bocciodromo, con stand enogastronomici e quattro serate musicali.

Il 14 febbraio alle 16 appuntamento con “Romeo & Giulietta” di Ippogrifo Produzioni. Alle 17 il tradizionale concerto di San Valentino Ensemble “sull’ali dorate” dell’Associazione Mito’s, nella chiesa di San Valentino.

Dal 3 al 18 febbraio, il tradizionale Luna Park in Piazzale Vittorio Veneto e il trenino di San Valentino.

Il programma completo della Fiera di San Valentino di Bussolengo è disponibile a questo link.